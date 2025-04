Zrobiły pierwszy krok w stronę tytułu! Trzysetowe starcie na otwarcie finału Tauron Ligi

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów (7:7). Co prawda rzeszowianki w pewnym momencie odskoczyły na trzy oczka (14:11), ale siatkarki ŁKS szybko wyrównały (16:16). Podobnie było w końcówce - po ataku Marrit Jasper gospodynie prowadziły 23:21, ale łodzianki wyrównały (23:23). Seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi, którą na korzyść Developresu rozstrzygnęły dwa błędy rywalek (26:24).

Początek drugiej partii to siatkarska demolka w wykonaniu rzeszowianek, które przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej uzyskały ogromną przewagę (9:0!). Takie otwarcie ustawiło seta. Wkrótce, po ataku Jasper, różnica dobiła do dziesięciu oczek (13:3) i wydawało się, że DevelopRes kontroluje sytuację. Łodzianki zerwały się jednak do walki i przewaga gospodyń stopniała - po asie Anny Obiały było 22:18. Rzeszowianki dowiozły jednak przewagę, a w ostatniej akcji błąd w ataku popełniły siatkarki ŁKS (25:18).

W trzecim secie obie ekipy toczyły wyrównaną rywalizację. DevelopRes uzyskał przewagę (11:8), ale łodzianki dość szybko ją zniwelowały (14:14). Losy tej odsłony rozstrzygnęły się w końcówce. Weronika Centka-Tietianiec skutecznym atakiem wywalczyła piłkę meczową dla ekipy z Rzeszowa. Wydawało się, że kolejną akcję wygrały przyjezdne, ale dotknęły siatki. Weryfikacja wideo zakończyła pierwsze spotkanie finału (25:23).

Najwięcej punktów: Agnieszka Korneluk (20), Sabrina Machado (11), Marrit Jasper (10), Monika Fedusio (10) – DevelopRes. Natalia Mędrzyk (13), Weronika Gierszewska (11) – ŁKS. Wyraźna przewaga rzeszowianek w ataku, lepiej punktowały blokiem (9–7), a ŁKS zagrywką (0–4). MVP: Agnieszka Korneluk (17/23 = 74% skuteczności w ataku + 3 bloki).



DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (26:24, 25:18, 25:23)

DevelopRes: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Magdalena Jurczyk, Sabrina Machado, Marrit Jasper, Agnieszka Korneluk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Weronika Centka-Tietianiec, Bruna Honorio, Karina Chmielewska. Trener: Stephane Antiga.

ŁKS: Marlena Kowalewska, Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska, Weronika Gierszewska, Lana Scuka, Anna Obiała – Maria Stenzel (libero) oraz Anastazja Hryszczuk, Angelika Gajer, Natalia Mędrzyk. Trener: Zbigniew Bartman.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 1–0 dla DevelopResu. Drugie spotkanie zostanie rozegrane w Łodzi w piątek 18 kwietnia o godzinie 17.30.

