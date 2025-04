Paryżanie zagrają w fazie play off Euroligi. Real Madryt i Bayern Monachium powalczą o ostatnie miejsce

Do fazy play-in trafiły cztery zespoły, które po rundzie zasadniczej Euroligi uplasowały się na miejscach 7-10, czyli Real Madryt, Paris Basketball, FC Bayern Monachium i Crvena Zvezda Belgrad. Dwie pierwsze ekipy walczyły o bezpośredni awans do fazy play off.



Z kolei Bayern i Crvena musiały wygrać, by przedłużyć swoje szanse na promocję do najlepszej ósemki. Zwycięzca tego meczu miał trafić na przegranego z meczu Real - Paris.

Wszystkie cztery drużyny znały stawkę wtorkowych spotkań, więc można było spodziewać się wielkich emocji.

O bezpośredni awans grali Hiszpanie i Francuzi. Choć Real dwukrotnie ograł rywali w fazie zasadniczej, to we wtorek miał problemy. Do przerwy to paryżanie prowadzili dziesięcioma punktami. Goście ostatecznie wygrali 81:73, a do zwycięstwa poprowadził ich TJ Shorts - autor 23. punktów. To oznacza, że koszykarze Paris Basketball zagrają w fazie play off.

W drugim wtorkowym meczu Bayern Monachium pokonał po dogrywce Crvenę Zvezdę 97:93. Początek należał do Serbów, ale gospodarze z czasem przejęli inicjatywę. W końcówce dali się jednak zaskoczyć. Przy stanie 84:84 sędzia zarządził dogrywkę. W niej lepsi okazali się gospodarze, którzy dzięki wygranej powalczą o ósme miejsce w fazie play off z Realem Madryt.



Spotkanie Real - Bayern odbędzie się w piątek 18 kwietnia.

Ćwierćfinały będą rozgrywane do trzech zwycięstw. Wyłonią czterech uczestników turnieju finałowego (Final Four), który w tym roku - po raz pierwszy w historii - odbędzie się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (23-25 maja).

Pary ćwierćfinałowe Euroligi:

Olympiakos (1) - Real Madryt/Bayern Monachium (8)

Fenerbahce (2) - Paris Basketball (7)

Panathinaikos Ateny (3) - Anadolu Efes Stambuł (6)

AS Monaco (4) - FC Barcelona (5)

Wyniki wtorkowych meczów play in:

Bayern Monachium - Crvena Zvezda 97:93 (21:23, 18:23, 32:15, 13:13, 13:9)

Real Madryt - Paris Basketball 73:81 (22:27, 14:19, 22:16, 15:19)

Transmisje Euroligi na sportowych antenach Polsatu.

