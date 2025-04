Fornal mówi wprost. Tego nie akceptuje w zachowaniu kibiców

Fornal od lat to jeden z najbardziej znanych siatkarzy w naszym kraju, który chętnie pokazuje się również w sytuacjach niekoniecznie związanych ze swoją dyscypliną. Można dostrzec jego osobę w różnych kampaniach reklamowych i nie tylko. Sam zainteresowany zdaje sobie sprawę, że jest już bardzo rozpoznawalny na ulicy i musi radzić sobie z popularnością.

- Dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak się jest małym chłopcem, to marzy się, aby zostać gwiazdą rocka, kina i Hollywood. I nie powiem, że to mi teraz przeszkadza, bo to jest bardzo miłe. To oznacza, że człowiek robi coś dobrze w życiu, przez co ludzie go idealizują. To, co dzieje się w halach jest miłe i zawsze to doceniam. Nauczyłem się z tym funkcjonować i z tym żyć. Jedynego, czego nie powinno się robić moim zdaniem, to pukania do drzwi lub dzwonienia domofonem. Jeżeli ktoś spotka mnie na mieście, na stacji, w hali, gdziekolwiek indziej, to zawsze zrobię sobie z kimś zdjęcie, ale uważam, że dom to jest świątynia i nie powinno się jej zakłócać - zaznaczył.

Doświadczony siatkarz słynie nie tylko z kapitalnych umiejętności, ale i... prowokacji na parkiecie, którymi stara się wywrzeć presję na rywalu.

- Ja po prostu robię to, co czuję i mówię to, co czuję. Wydaje mi się, że większość ludzi dostrzega naturalność. I ja to mam. Oczywiście czasami ugryzę się w język, bo często są wysyłane pisma, jak się coś za dużo powie (śmiech). Staram się jednak być sobą. Zdaję sobie sprawę, że czasami przeginam, jeśli chodzi o prowokacje. Ja po prostu lubię tak grać i nawet czasami tego nie kontroluję. Wydaje mi się, że chłopaki w lidze już się przyzwyczaili i nawet nie zwracają na to uwagi. Sędziowie chyba też już przywykli i wybaczają mi te gesty - odpowiedział.

Wypowiedź Tomasza Fornala w załączonym materiale wideo.

