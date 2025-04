Nauczyciel matematyki selekcjonerem reprezentacji Polski. Kim jest Jota Gonzalez?

Gonzalez urodził się 2 lutego 1972 roku. To hiszpański szkoleniowiec, który od 2023 roku pracuje w Benfice Lizbona. Przez lata z powodzeniem prowadził rodzimy Naturhouse La Rioja.

Co ciekawe, 53-latek w przeszłości pracował jako nauczyciel matematyki w liceum oraz na Uniwersytecie w Valladolid - miejscowości, z której pochodzi.

- Jestem pracowity, mam obsesję na punkcie pracy, jestem bardzo pilny, lubię analizować przeciwnika, dostrzegać sytuacje - mówił przed laty w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Swoją karierę trenerską rozpoczął jako asystent Raula Gonzaleza i Juana Carlosa Pastora w Valladolid. Osiągał duże sukcesy z tamtejszą młodzieżą. Mowa m.in. o czterech mistrzostwach Hiszpanii, które zdobył zarówno z kadetami, jak i juniorami.

Od 2007 roku rozpoczął samodzielną pracę w Naturhouse La Rioja. Gdy obejmował zespół, ten był w dolnych rejonach tabeli. Pod jego wodzą drużyna szybko wspięła się na wyżyny, czego dowodem awans do europejskich pucharów. Dwukrotnie dotarł z nią do półfinału Ligi Europejskiej, a także zdołał dostać się do elitarnej Ligi Mistrzów. Sięgnął po trzy srebrne i brązowy medal rozgrywek ligowy oraz awansował do finału Pucharu Hiszpanii. W sezonach 2010/2011 oraz 2012/2013 był wybierany przez hiszpańskich dziennikarzy najlepszym trenerem ligi hiszpańskiej.

Gonzalez nigdy nie pracował z reprezentacjami. Praca z polską kadrą będzie dla niego debiutem w tej roli.

