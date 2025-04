Szczere wyznanie Tomasza Fornala. "Tego nie kupisz za pieniądze"

Tomasz Fornal to obecnie jeden z najlepszych siatkarzy świata. Od lat jest wiodącą postacią Jastrzębskiego Węgla oraz reprezentacji Polski. W zmaganiach klubowych między innymi trzykrotnie został mistrzem kraju, sięgnął po Puchar Polski czy dwa razy zdobywał srebro Ligi Mistrzów. Z kadrą narodową natomiast został wicemistrzem olimpijskim i świata, złotym medalistą czempionatu Starego Kontynentu lub triumfatorem Ligi Narodów.

Przy wszystkich osiągnięciach, pieniądzach, popularności i sławie, Fornal pozostaje jednak nadal tym samym człowiekiem. Nierzadko po sukcesach sportowcom uderza do głowy "woda sodowa", ale nie w przypadku przyjmującego Jastrzębskiego Węgla. Jak sam przyznaje, on nadal pozostaje sobą.

- Ja po prostu kocham to, co robię, sprawia mi to przyjemność. Uwielbiam chodzić na treningi, grać mecze. Nie wiem, z czego to się bierze. Nie robię tego dla pieniędzy. Oczywiście, są one rzeczą, która automatycznie się w tym wszystkim znajduje, bo jest to naturalna kolei rzeczy, ale robiłbym to tak samo, gdybym musiał to robić za darmo. Oczywiście ciężko byłoby wtedy funkcjonować i żyć, ale ja naprawdę kocham granie na takich halach: czy to w reprezentacji czy w klubie - 16 tysięcy ludzi, możesz z nimi żyć, możesz z nimi grać. Oni też grają w jakimś stopniu mecz razem z tobą. Wymachujesz do nich, cieszysz się z nim - wyjaśnił w programie Polsat SiatCast sam zawodnik.

Fornal przyznał również, że wszystko to, co robi, nie ma żadnej ceny.

- To jest coś, czego nie da się kupić i choć byłbyś najbogatszym człowiekiem na świecie, zarabiał miliardy, to nie kupisz czegoś takiego, jak granie przed taką publicznością. Może gdzieś cię wrzucą do rezerwy, jeśli masz bardzo bogatego tatę, a on dofinansowuje klub, ale nie będziesz w stanie grać, nie będziesz w stanie zapewnić sobie tych emocji. Ja to po prostu uwielbiam i takie rzeczy mógłbym robić codziennie, grać takie mecze codziennie i mi to po prostu po ludzku sprawia frajdę - dodał.

W tym sezonie Fornal ma szanse na kolejne sukcesy. Ba, podczas ubiegłego weekendu zdążył już sięgnąć po Puchar Polski. Jego Jastrzębski Węgiel znajduje się jeszcze natomiast w walce o tytuł mistrza Polski, a także wystąpi w Final Four Ligi Mistrzów. Możliwa jest zatem potrójna korona.

