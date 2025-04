Szczęsny nadał komunikat do kibiców. Nie zostawił złudzeń. "Jeden cel"

W sobotę Katalończycy zwyciężyli z Leganes w 31. kolejce La Liga 1:0, natomiast kilka dni wcześniej na własnym stadionie rozbili Borussię Dortmund w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów 4:0. FC Barcelona nie przegrała do tej pory ani jednego meczu ze Szczęsnym w składzie.

- To wielki mecz dla drużyny, dla mnie również. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, wszyscy chcemy dać z siebie wszystko. Graliśmy z bardzo trudnymi drużynami i zrobimy to ponownie we wtorek - podkreślał Szczęsny w trakcie konferencji prasowej.

Szczęsny poruszył także temat swojej rywalizacji z powracającym do zdrowia ter Stegenem.

- Marc jest na bardzo wysokim poziomie i nie ma sensu nas porównywać. Wraca do treningu po bardzo poważnej kontuzji. Prawda jest taka, że gdy wróci do zdrowia, nie będzie wielu bramkarzy na jego poziomie - powiedział.





Choć mogło się wydawać, że to koniec wypowiedzi ze strony Szczęsnego, to jednak bramkarz zdecydował się zabrać głos jeszcze raz. W swoim wpisie na Instagramie napisał krótko: "Jeden cel drużyny na jutrzejszy wieczór". Do postu dołączył kilka zdjęć.

Początek meczu Borussia Dortmund - FC Barcelona we wtorek o godzinie 21:00.

