Szykuje się rewolucja w Warszawie! Były mistrz Europy bardzo blisko Legii

Wszystko wskazuje na to, że Fredi Bobic wkrótce zasili szeregi Legii Warszawa. Jak informuje Sky Germany, mistrz Europy z 1996 roku ma objąć jedno z kluczowych stanowisk w strukturze stołecznego klubu. Choć oficjalna prezentacja jeszcze przed nami, wiele wskazuje na to, że to już kwestia dni.