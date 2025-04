DevelopRes Rzeszów i ŁKS Commercecon Łódź do samego końca walczyły o pierwszą pozycję w tabeli Tauron Ligi. Ostatecznie na szczycie tabeli znalazły się siatkarki z województwa podkarpackiego i to one były najwyżej rozstawione w play-offach.

Co jeszcze łączy oba kluby? Zwolnienie trenera tuż przed zakończeniem fazy zasadniczej. Władze z Rzeszowa pożegnały się z Michalem Maskiem, którego zastąpił Stephane Antiga. W Łodzi natomiast pożegnano Alessandro Chiappiniego. Sensacyjnie szkoleniowcem został za to Zbigniew Bartman.

Mimo tych perturbacji, zespoły DevelopResu i ŁKS-u potwierdziły, że należą obecnie do ścisłej czołówki na polskim podwórku i to one powalczą o tytuł mistrza Polski.

W drodze do wielkiego finału podopieczne Antigi wyeliminowały odpowiednio LOTTO Chemik Police (2:0) i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała (2:0). Drużyna prowadzona przez Bartmana natomiast odprawiła nie bez problemów ITA TOOLS Stal Mielec (2:1) oraz derbowego przeciwnika - PGE Grot Budowlanych Łódź (2:0).

Rywalizacja w ramach decydującej potyczki w tej kampanii Tauron Ligi toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsze spotkanie odbędzie się już we wtorek. Gospodyniami - z racji wyższej lokaty w fazie zasadniczej - będą zawodniczki z Rzeszowa.

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.