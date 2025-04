Trzykrotna siatkarska mistrzyni kraju kończy karierę. "To była piękna podróż"

Doświadczona zawodniczka od początku do końca kariery występowała wyłącznie w lidze greckiej. W siatkarskim CV ma występy w Epikouros Polixnis, AS Makedones, AON Pannaxiakos, AO Thiras, Arisie Saloniki i AOF Porfyras.

Najbardziej znana jest jednak z gry w Panathinaikosie Ateny, w którym spędziła najwięcej sezonów (2014/2015, a później od 2020/2021 do końca rozgrywek 2024/2025) i z którym trzy razy z rzędu (2022, 2023, 2024) sięgnęła po mistrzostwo Grecji.

"Nadszedł moment, w którym ta piękna 20-letnia podróż dobiegła końca. Dziękuję wszystkim drużynom, w których miałam przyjemność grać i z którymi mogłam w tym czasie rywalizować. Dziękuję wszystkim koleżankom, trenerom, działaczom i kibicom. Nawet jeśli ten sezon nie zakończył się tak, jak sobie to wymarzyłyśmy, cieszę się, że karierę kończę właśnie tutaj - w klubie, w którym spędziłam najwięcej magicznych lat. Do zobaczenia we wrześniu - tym razem nie na parkiecie, a na trybunach" - napisała Metaxa.

33-letnia środkowa przyznała w rozmowie z grecką "Gazzettą", że marzyło jej się odejść ze sportu tuż po wywalczonym mistrzostwie, ale plany te pokrzyżowała "Zielonym Koniczynkom" drużyna Olympiakosu Pireus, która wygrała półfinałową serię Ligi A1 2-0.

Natalia Metaxa poza trzema mistrzostwami kraju wywalczyła z Panathinaikosem także jeden Puchar Grecji - w 2022 roku.