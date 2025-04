Czas na wielki powrót Igi Świątek na jej ulubioną nawierzchnię. Już w drugiej rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie polska liderka rozpocznie swój marsz po trzeci tytuł w tych zmaganiach. Na otwarcie czeka ją starcie z Janą Fett - chorwacką tenisistką, która sprawiła sporą niespodziankę, eliminując sensacyjnie swoją wyżej notowaną rodaczkę Donnę Vekic 7:6(2), 6:4.

Dla Fett, sklasyfikowanej dopiero na 153. pozycji w rankingu WTA, to ogromny sukces. Do głównej drabinki turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje, a wygrana z zawodniczką z czołowej dwudziestki - i to w dodatku wicemistrzynią olimpijską z Tokio - to wynik, który zaskoczył wielu ekspertów.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka nie musi nawet wychodzić na kort! Jest już w ćwierćfinale

Dla Świątek będzie to pierwsze spotkanie na mączce - nawierzchni, na której czuje się jak ryba w wodzie - w tym sezonie.

Z Fett 23-latka mierzyła się dotąd tylko raz - w pierwszej rundzie Wimbledonu 2022, gdzie rozgromiła Chorwatkę w dwóch setach 6:0, 6:3.

Stuttgart to miejsce szczególne dla Świątek - dwukrotnie kończyła tu zmagania z pucharem. W poprzednim sezonie dotarła do półfinału, gdzie jednak musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki - Jeleny Rybakiny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Jana Fett na Polsatsport.pl. Początek spotkania nie przed godziną 17.

ŁO, Polsat Sport