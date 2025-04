Czy Legia Warszawa odrobi straty? Zobacz, jak wyglądał pierwszy mecz z Chelsea

W czwartek Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Tym razem podopieczni Goncalo Feio zmierzą się z Chelsea na wyjeździe. Czy będą w stanie odrobić stratę z pierwszego meczu?

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa podała kadrę na mecz z Chelsea! Kilku nieobecnych

"Wojskowi" podejmowali ekipę "The Blues" w czwartek 10 kwietnia. Przy Łazienkowskiej klub występujący na co dzień w Premier League nie dał rywalom zbyt wielkich szans. Chociaż do przerwy na tablicy wyników widniały dwa zera, to już na początku drugiej połowy worek z bramkami się rozwiązał.

Jako pierwszy w 49. minucie na listę strzelców wpisał się Tyrique George.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chwilę później, bo w 57. minucie, kolejne trafienie w tym starciu dołożył Noni Madueke.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chociaż w 73. minucie w sercach polskich kibiców pojawił się płomyczek nadziei, po tym jak Kacper Tobiasz obronił rzut karny, to dosłownie chwilę później marzenia fanów "Wojskowych" zostały zniszczone.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Po raz drugi do bramki Legii trafił bowiem Madueke. Tym samym Chelsea wygrała w Warszawie 3:0.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przed Legią zatem bardzo trudne zadanie. Czy piłkarzom ekipy z PKO BP Ekstraklasy w czwartek w Londynie uda się odrobić straty i awansować do półfinału?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chelsea - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja i stream

Mecz Chelsea - Legia rozpocznie się w czwartek 17 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja meczu Chelsea - Legia w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 2, a stream online także na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio ruszy już o 20:00 w Polsacie Sport Premium 2.