Dramat w rodzinie zawodnika UFC. Tragiczna śmierć w pożarze

Straszną wiadomość dotarła z Włoch. Jak przekazał portal TgCom24 dom, w którym mieszkał Patrick Vettori, stanął w płomieniach. Sytuacja miała miejsce w miejscowości Mezzocorona. Mimo szybkiej reakcji służb, chłopaka nie udało się uratować. 30-latek zmarł z powodu zatrucia dymem.

- Byłeś i zawsze będziesz numerem 1, moim młodszym bratem! Zostawiłeś pustkę, której nie można wypełnić, będę Cię kochał do ostatniego tchu. Myślę, że po dzisiejszym dniu już nie będę taki sam, bo może nigdy Ci tego nie mówiłem, ale zawsze byłeś moją siłą. Byłeś najmądrzejszy i najinteligentniejszy z naszej dwójki. Tworzyłeś sobie wspaniałą przyszłość i nie mogę się z tym pogodzić. Mówi się, że Jezus wzywa najpiękniejsze dusze przedwcześnie, aby mieć je przy sobie w niebie. Mam nadzieję, że Ty tam jesteś z nim. Patrzysz i czuwasz nad nami z tym dobrem, które zawsze Cię wyróżniało. Kocham Cię bracie i mimo że nie będzie łatwo kontynuować życia bez Ciebie, to serce daje mi świadomość, że pewnego dnia będę pochowany obok Ciebie - czytamy we wpisie na Instagramie Marvina Vettoriego.

Pod postem można zobaczyć komentarze znanych zawodników MMA, którzy ślą kondolencje. Jednym z nich jest Piotr Kuberski, tymczasowy mistrz KSW w kategorii średniej. Polak zna się z Vettorim z American Top Team, gdzie razem trenowali.

Włoch występuje w UFC od 2016 roku. Wcześniej był mistrzem organizacji Venator. W największej organizacji MMA na świecie wygrał 9 walk, przegrał 6 i zremisował jedną. Podczas UFC 263 w 2021 roku przegrał z Israelem Adesanyą w pojedynku o pas mistrzowski kategorii średniej.

IM, Polsat Sport