Do fazy play-in trafiły cztery zespoły, które po rundzie zasadniczej Euroligi uplasowały się na miejscach 7-10. To Real Madryt, Paris Basketball, FC Bayern Monachium i Crvena Zvezda Belgrad. Dwie pierwsze ekipy walczyły o bezpośredni awans do fazy play-off.

ZOBACZ TAKŻE: Phoenix Suns poszukują nowego trenera. "Fani zasługują na coś lepszego"



Z kolei Bayern i Crvena musiały wygrać, by przedłużyć swoje szanse na promocję do najlepszej ósemki. Zwycięzca tego meczu miał trafić na przegranego z meczu Real - Paris.



Choć Real dwukrotnie ograł rywali w fazie zasadniczej, to we wtorek miał problemy. Do przerwy to paryżanie prowadzili dziesięcioma punktami. Goście ostatecznie wygrali 81:73, a do zwycięstwa poprowadził ich TJ Shorts - autor 23 punktów. To oznacza, że koszykarze Paris Basketball zagrają w fazie play-off.



Madrytczycy muszą natomiast powalczyć o przepustkę z Bayernem, który ograł Serbów 97:93.



Lepszy z pary Real - Bayern trafi w ćwierćfinale na Olympiakos. Na tym etapie rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw.



Następnie odbędzie się turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn. Po raz pierwszy w historii organizatorem Final Four będzie Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwycięzcę poznamy 25 maja.

Real Madryt - Bayern Monachium. Gdzie obejrzeć mecz Euroligi koszykarzy?

Mecz Real Madryt - Bayern Monachium będzie można obejrzeć w piątek 18 kwietnia w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:40.