W zeszłym tygodniu Arsenal wygrał z Realem 3:0. Dwie efektowne bramki z rzutów wolnych zdobył Declan Rice, a trzeciego gola dodał Mikel Merino.

Kiwior zagrał w każdym z czterech ostatnich meczów Arsenalu. Polski obrońca cieszy się z możliwości, które daje mu trener Mikel Arteta. Jest bardzo podekscytowany przed swoim pierwszym występem na Santiago Bernabeu.

- To niesamowity obiekt. Nigdy tam nie byłem i oczywiście będzie to dla mnie wspaniałe doświadczenie. To jeden z największych stadionów, więc z niecierpliwością czekam na ten mecz - stwierdził obrońca, cytowany na stronie klubu.

"Kanonierzy" jedną nogą są już w półfinale, ale muszą uważać, gdyż Real w fazie pucharowej Champions League wielokrotnie odrabiał straty z pierwszego spotkania.

Reprezentant Polski w pierwszym meczu przeciwko Realowi tworzył duet stoperów wraz z Williamem Salibą. Był zadowolony ze swojego występu, gdyż Arsenal nie stracił gola.

- Po meczu czułem się naprawdę dobrze, ale sądzę, że to jeszcze nie koniec. Najtrudniejsze jeszcze przed nami, więc nadal zachowuję zimną krew. Nie byłem zdenerwowany. Oczywiście, to był jeden z najważniejszych meczów w mojej karierze - wyznał.

Kiwior odniósł się do rywalizacji z napastnikiem Realu i reprezentacji Francji - Kylianem Mbappe.

- Już wcześniej mierzyłem się z nim podczas mistrzostw świata, ale byłem gotowy na wszystko i czułem się bardzo dobrze przed meczem. Każde czyste konto mnie zadowala, ponieważ to moje główne zadanie na boisku. Mbappe jest niezwykle szybki. To bardzo dobry zawodnik, jeden z najlepszych napastników na świecie - ocenił.

Kiwior wierzy, że znajdzie się w pierwszym składzie i ponownie będzie miał okazję zagrać przeciwko Realowi. Od dwóch tygodni kontuzjowany jest obrońca Gabriel Magalhaes, co wzmacnia pozycję Polaka w drużynie.

- Oczywiście Gabriel mógłby zagrać w tym meczu, lecz jest kontuzjowany, a ja muszę być gotowy na wszystko. Mam nadzieję, że wróci bardzo szybko i będziemy mogli trenować razem, walcząc o tę pozycję - oznajmił.

Trener Arsenalu ostatnio w roli napastnika wystawia Mikela Merino, choć jest środkowym pomocnikiem. Przynosi to jednak dobre rezultaty, gdyż Hiszpan w ostatnich tygodniach strzelał gole w meczach z Realem, Fulham i Chelsea Londyn oraz PSV Eindhoven.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Arsenal na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

KP, PAP