Maresca złożył ważną deklarację przed meczem z Legią. Padły słowa o kibicach

Włoski szkoleniowiec jest mimo krytyki angielskich mediów przekonany, że Chelsea jest na dobrej drodze. Wciąż liczy się w walce o czołową czwórkę ekstraklasy, a w czwartek prawdopodobnie przypieczętuje awans do półfinału Ligi Konferencji kosztem Legii. W ubiegłym tygodniu w Warszawie "The Blues" wygrali 3:0.

- Jesteśmy w stanie dotrzeć do półfinału europejskich rozgrywek. Oczywiście, wiem, to nie jest Liga Mistrzów, ale koniec końców - to są europejskie puchary - powiedział Maresca na konferencji prasowej.

W niedzielę jego podopieczni tylko zremisowali w lidze z praktycznie zdegradowanym już beniaminkiem Ipswich Town 2:2, ratując remis przed własną publicznością dopiero w ostatnim kwadransie. Sposób gry drużyny nie zachwycił kibiców, którzy pożegnali ją buczeniem i gwizdami.

- Co się działo tu rok temu, dwa lata temu - nie było mnie tu, więc nie wiem. Ale w tym sezonie szybko robimy postępy. Jesteśmy w okolicy pierwszej czwórki przez cały sezon, a w poprzednich dwóch drużyna nie była tam ani razu. To chyba jasne, że kierunek rozwoju jest właściwy, tak jak i nasz styl gry - uważa Włoch, który zaczął pracę w klubie w lipcu ubiegłego roku.

Szkoleniowiec podkreślił, że reakcje kibiców Chelsea są dla niego bardzo istotne.

- Piłka nożna jest własnością kibiców, oni są jej główną częścią. Kiedy klub, zespół jest wspierany, dla piłkarzy to bardzo ważne. Kiedy mówię, że musimy zjednać sobie kibiców, mam na myśli, że musimy grać we właściwy sposób: stwarzać szanse i zdobywać bramki. To właśnie gole wprawiają wszystkich w lepszy nastrój. W większości meczów przed naszą publicznością kibice dawali nam fantastyczne wsparcie, ale w niektórych, na przykład w tym ostatnim, w pewnych momentach nie byli zadowoleni. Dlatego musimy się poprawić, żeby znów zachęcić ich do dopingu - analizował.

Spotkanie z Legią na Stamford Bridge zaplanowano na czwartek na godzinę 21 czasu polskiego.