Podryw na "piłkarza Realu Madryt"? Kobieta ostrzega przed oszustem!

Bohaterka artykułu to Danielle Grobman. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i od ponad dwóch lat mieszka w Madrycie. Często publikuje w mediach społecznościowych materiały dotyczące życia w Hiszpanii. Ostatnio opowiedziała historię oszusta podającego się za piłkarza "Królewskich".

Amerykanka jakiś czas temu wspólnie z grupą znajomych odwiedziła jeden z madryckich klubów nocnych. W pewnym momencie podszedł do niej młody mężczyzna, który zapewniał ją, że pochodzi z Wysp Kanaryjskich i właśnie przyleciał do stolicy Hiszpanii, aby podpisać kontrakt z Realem.

Po krótkiej rozmowie chłopak zaczął przytulać kobietę, a następnie całować w szyję, na co ofiara zareagowała bardzo mocnymi słowami. To jednak nie zraziło oszusta, który po chwili wrócił z powrotem do klubu. Wcześniej próbował ją przekonać, że w Hiszpanii takie zachowanie uchodzi za normalne.

Grobman postanowiła podzielić się tym przykrym doświadczeniem w mediach społecznościowych, twierdząc, że jest pewna na 99 procent, że nie miała do czynienia z piłkarzem Realu. Zaznaczyła, że spotkała w przeszłości wielu wspaniałych i okazujących pełen szacunek pracowników tego klubu, dlatego nie chce rzucać na nich cienia podejrzeń.

"Panowie z Madrytu, nie próbujcie całować dziewczyny w szyję w klubie i nie mówcie - w porządku, jestem Hiszpanem, lubimy się całować. A potem jeszcze próbują cię oszukać, bo mówią, że grają w piłkę dla Realu Madryt. Nie obchodzi mnie, czy jesteś najważniejszym piłkarzem Realu Madryt, nie możesz tego robić kobiecie" - mówi roztrzęsiona Amerykanka, która jednocześnie ostrzega inne kobiety, które chcą spędzać czas w tego typu miejscach.

"Sport" informuje, że statystyki napaści na tle seksualnym w Hiszpanii znacząco wzrosły w ostatnich latach, a mogą być jeszcze większe, ponieważ wiele przypadków nie jest zgłaszanych na policję w obawie przed oceną, wstydem i niepewnością.

