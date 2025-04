Rozstanie po czterech latach! Siatkarz odchodzi z polskiego klubu

Brandon Koppers (rocznik 1995) to siatkarz dobrze znany polskim kibicom. W latach 2018–19 był zawodnikiem klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W 2021 trafił do MKS Będzin, w barwach którego przez trzy sezony grał w rozgrywkach pierwszej ligi i wywalczył awans do PlusLigi. Czwarty sezon spędził w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale ekipa beniaminka nie zdołała się w niej utrzymać.

Pochodzący z Kanady przyjmujący rozegrał dla klubu z Będzina łącznie 137 ligowych spotkań (482 sety), zdobywając w nich aż 1801 punktów. Otrzymał w sumie 15 statuetek MVP. Po czterech sezonach gry rozstanie się z drużyną MKS.