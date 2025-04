Trudne wyzwanie przed Jagiellonią! Tak wyglądał pierwszy mecz z Realem Betis

Wielkimi krokami zbliża się drugie ćwierćfinałowe starcie Ligi Konferencji, w którym Jagiellonia Białystok podejmie Real Betis. Przypomnijmy, że "Duma Podlasia" w pierwszym meczu, który został rozegrany w Hiszpanii w czwartek 10 kwietnia, przegrała 0:2. Jak wyglądało tamto spotkanie?

Po podopiecznych Adriana Siemieńca było widać, że chcą sprawić niespodziankę w europejskim pucharze. Zawodnicy występujący na co dzień w PKO BP Ekstraklasie próbowali zaskoczyć przeciwników. Hiszpańska ekipa okazała się zbyt silna.

Wynik spotkania został otwarty w 24. minucie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Cedric Bakambu. Doświadczony napastnik bez większych problemów wykorzystał sytuację, w której stanął oko w oko z bramkarzem Jagiellonii.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na chwilę przed przerwą drugiego i jak się później okazało ostatniego gola w tym starciu, strzelił Jesus Rodriguez. 19-letni Hiszpan wykorzystał pomyłkę defensywy "Dumy Podlasia" i wpakował futbolówkę do siatki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Teraz ekipa z Białegostoku będzie miała szansę, by odrobić straty. Czy doping kibiców będzie wystarczającym bodźcem, by polski zespół zagwarantował sobie awans do półfinału Ligi Konferencji?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jagiellonia - Betis. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Real Betis rozpocznie się w czwartek 17 kwietnia o godzinie 18:45. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.