Wyjątkowe przygotowania kibiców Chelsea. Jak poradzą sobie piłkarze Legii?

Za oprawę czwartkowego rewanżu odpowiada grupa We Are The Shed (WATS), która skupia kibiców Chelsea. Chce ona odbudować tradycję sekcji z przyśpiewkami, z której Shed End zasłynęła w latach 70. Pierwsza próba WATS miała miejsce podczas rewanżowego spotkania 1/8 finału LK z FC Kopenhaga. Grupa ok. 120 śpiewających fanów przyciągnęła uwagę i odniosła spory sukces.

- Ostatni raz, kiedy (trybuna Shed End - przyp. red.) była regularnie w najlepszym wydaniu, był prawdopodobnie zanim się urodziłem. Chcemy odtworzyć kultową Shed End z lat 70. z doskonałą atmosferą i mnóstwem kolorów – powiedział Richard, założyciel WATS, w rozmowie z portalem "football.london".

Celem WATS jest nie tylko nawiązanie do oprawy z lat 70., ale przede wszystkim stworzenie lepszej atmosfery podczas meczów domowych na Stamford Bridge, na wzór dopingu prowadzonego podczas spotkań wyjazdowych. Grupa uważa, że kibice Chelsea są jednymi z najlepszych właśnie jeśli chodzi o doping na wyjazdach i chce to przenieść również na stadion w Londynie.

Podczas meczu z FC Kopenhaga wciąż głośniejsze były przyśpiewki kibiców gości, jednak w czwartek grupa WATS ma już się składać z ok. 150 osób.

- Plany na przyszłość to ciągłe budowanie dynamiki. Otrzymaliśmy setki pozytywnych komentarzy na temat sekcji śpiewającej i flag, więc jest ogromny apetyt i chcemy to wykorzystać, jednocześnie zachowując wierność kulturze i historii Chelsea. Chcemy, aby był to stały element, ale są problemy z przestrzenią, ponieważ większość biletów w Shed i trybunie Matthew Harding należy do posiadaczy karnetów. Ostatecznie chodzi o to, żeby była to bardziej zabawa na trybunach niż reakcja na to, co dzieje się na boisku - podkreślił Richard.

Okres świetności Shed End przypadł na lata 70., gdy trybuna składała się z miejsc stojących, co według wielu kibiców ma główny wpływ na lepszą atmosferę. Od lat 90. w Anglii na stadionach topowych zespołów Premier League zakazano jednak trybun stojących, co było wynikiem tragedii na obiekcie Hillsborough w 1989 roku, podczas której zginęło 97 fanów Liverpoolu. Shed End została zburzona w 1994 roku i trzy lata później zastąpiono ją nową, w pełni składającą się z miejsc siedzących. Obecnie połowę trybuny zazwyczaj zajmują kibice zespołu gości.

Przed przebudową Shed End była znana jako "dom" Stamford Bridge.

