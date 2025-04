Zaskakująca decyzja! Siatkarka reprezentacji Polski kończy sportową karierę

Kamila Witkowska z domu Ganszczyk (rocznik 1991), swą seniorską karierę rozpoczęła w drużynie Zawisza Sulechów. Później grała w klubach KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (2013–15), Tauron MKS Dąbrowa Górnicza (2015–17), DevelopRes Rzeszów (2017–20), #VolleyWrocław (2020–21) oraz ŁKS Commercecon Łódź (2021–24). W ostatnim sezonie reprezentowała barwy Moya Radomki Radom.

Ważnym momentem w jej karierze było przejście do Developresu z którym wywalczyła brązowy i srebrny medal mistrzostw Polski. Po trzech sezonach przeniosła się do #VolleyWrocław, w którym rozpoczęła rozgrywki 2020/21. Później dołączyła do drużyny ŁKS Commercecon, w której występowała przez kolejne trzy lata. Z łódzkim zespołem Witkowska wywalczyła w 2023 roku mistrzostwo Polski.

Przez jedenaście sezonów grała w ekstraklasie siatkarek, występując w 262 meczach. Ostatnim będzie spotkanie o piąte miejsce sezonu 2024/25 przeciwko Metalkas Pałacowi Bydgoszcz.

Witkowska przez wiele lat występowała w reprezentacji Polski. W 2024 roku znalazła się w kadrze, która wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów.