Bożydar Iwanow prosto ze Stamford Bridge: W piłce nie można być niczego pewnym

Przed legionistami bardzo trudne zadanie. Chelsea to jeden z faworytów do końcowego triumfu w europejskim pucharze, a do odrobienia są przynajmniej trzy bramki. Co więcej, stratę piłkarze Legii muszą odrabiać na stadionie rywala - Stamford Bridge. Jak szanse polskiej ekipy ocenił Bożydar Iwanow? Dziennikarz Polsatu Sport nadawał prosto z Londynu:

- W piłce nigdy nie można być niczego pewnym. Kiedyś Lech przegrał u siebie 1:4 z Fiorentiną, a było 3:0 w pewnym momencie we Florencji. Nie tak dawno pokazywaliśmy mecz Cercle Brugge z Wisłą Kraków i Wisła przegrała u siebie 1:6, a tam w pewnym momencie było 3:0 dla Wisły. Jedyne, czego oczekuję od Legii: żeby dała kibicom trochę nadziei. Żeby ten mecz nie wyglądał tak, że od razu jedna, druga stracona bramka, tylko by temperatura się podniosła - powiedział Iwanow na kilka godzin przed startem spotkania.

Warto przypomnieć, że w Lidze Konferencji rywalizuje także Jagiellonia Białystok. Piłkarze prowadzeni przez "polskiego Nagelsmanna" - Adriana Siemieńca - podejmą Real Betis. W pierwszym spotkaniu białostoczanie przegrali 0:2.

Mecz Chelsea - Legia rozpocznie się w czwartek 17 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja meczu Chelsea - Legia w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 2, a stream online także na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio ruszy już o 20:00 w Polsacie Sport Premium 2.