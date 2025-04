W pierwszym starciu tych drużyn doszło do niemałej sensacji - Bodo/Glimt pokonało Lazio 2:0, a bohaterem meczu został Ulrik Saltnes, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Rzymianie w rewanżu staną przed trudnym zadaniem odrobienia strat, jeśli chcą zameldować się w półfinale Ligi Europy.

Lazio przystępuje do tego meczu po derbach Rzymu z AS Romą, które zakończyły się remisem 1:1. Zespół Marco Baroniego zajmuje obecnie szóste miejsce w Serie A, ale traci zaledwie trzy punkty do czołowej "czwórki" gwarantującej bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Jagiellonia może wygrać z Betisem. Jest jeden warunek

Tymczasem Bodo/Glimt świetnie rozpoczęło sezon ligowy w Norwegii. Tamtejsze rozgrywki ruszyły niedawno, a po dwóch kolejkach zespół ma na koncie komplet punktów, cztery strzelone bramki i ani jednej straconej. Forma Norwegów może być ich atutem także w rewanżu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lazio - Bodo/Glimt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport