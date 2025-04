Liga Europy: Półfinały. Jak wyglądają pary półfinałowe?

Dwa spotkania zakończyły się w podstawowym czasie gry. Athletic Bilbao pokonało Rangers FC 2:0, a Tottenham ograł na wyjeździe Eintracht Frankfurt 1:0.

W jednym potrzeba była dogrywka. Po niesamowitym spotkaniu Manchester United ograł Olympique Lyon 5:4. "Czerwone Diabły" prowadziły 2:0, ale Francuzi doprowadzili do wyrównania. W dogrywce Lyon grał w dziesiątkę, ale wyszedł na prowadzenie 4:2. Nie potrafił jednak utrzymać korzystnego wyniku do ostatniego gwiazdka. Manchester United strzelił trzy gole w kilka minut i zapewnił sobie awans do półfinału Ligi Europy.



Najdłużej grali piłkarze Lazio i Bodo/Glimt. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych, w której lepsi byli Norwegowie.

Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się 1 maja. Rewanże są zaplanowane na 8 maja.

Półfinały Ligi Europy:

Tottenham - Bodo/Glimt

Athletic Bilbao - Manchester United

Wyniki rewanżowych meczów 1/4 finału:

Lazio - Bodo/Glimt 3:1 [2:2) (1:0], karne 2:3

Bramka: Castellanos 21, Noslin 90+3, Dia 100 - Helmersen 109

Dwumecz 3:3, wygrana Bodo/Glimt po karnych



Manchester United - Olympique Lyon 5:4 po dogrywce [2:2 (0:2)]

Bramki: Ugarte 10, Dalot 45+1, Fernandes 114, Mainoo 120, Maguire 120+1 - Tolisso 71, Lacazette 78, 108-karny, Cherki 105

Dwumecz 7:6 dla Manchesteru United



Athletic Bilbao - Rangers 2:0 (1:0)

Bramka: Sancet 45+4, Williams 80

Dwumecz 2:0 dla Athletic



Eintracht Frankfurt - Tottenham 0:1 (0:1)

Bramka: Solanke 43-karny

Dwumecz 2:1 dla Tottenhamu