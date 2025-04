Liga Konferencji: Chelsea - Legia Warszawa. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Legia stoi przed bardzo trudnym zadaniem w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji UEFA z Chelsea. Pierwsze spotkanie zakończyło się wysoką porażką 0:3, a przewaga jakości i głębi składu londyńskiego zespołu była wyraźnie widoczna. Dwa gole zdobył Noni Madueke, a wynik otworzył młody Tyrique George.

W rewanżu na Stamford Bridge Legia ponownie zagra bez kilku ważnych zawodników - kontuzjowani są m.in. Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek oraz Marc Gual. Problemy zdrowotne i zawieszenia ograniczyły możliwości rotacji trenera Goncalo Feio, co było widoczne już w pierwszym meczu. Warszawski zespół, mimo ambitnej postawy w pierwszej połowie, nie był w stanie zatrzymać ofensywy "The Blues" po przerwie.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Chelsea - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Również na krajowym podwórku "Wojskowi" nie mają powodów do optymizmu - porażka z Jagiellonią Białystok 0:1 oddaliła ich od czołówki PKO BP Ekstraklasy. Chelsea natomiast przystępuje do meczu po zaskakującym remisie z Ipswich Town w Premier League. Londyńczycy zdołali odrobić dwubramkową stratę, lecz podział punktów z drużyną walczącą o utrzymanie pozostawił niedosyt. Mimo to, zespół prowadzony przez Enzo Mareskę wciąż pozostaje faworytem w dwumeczu.

Chelsea - Legia. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

O tym, kto wygrał spotkanie Chelsea - Legia, dowiemy się w czwartkowy wieczór. Mecz Chelsea - Legia rozpocznie się w czwartek 17 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja meczu Chelsea - Legia w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 2, a stream online także na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio ruszy już o 20:00 w Polsacie Sport Premium 2.