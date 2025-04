Chelsea jest już o krok od awansu do półfinału Ligi Konferencji UEFA. "The Blues" pewnie pokonali Legię Warszawa 3:0 w pierwszym spotkaniu wyjazdowym, a bohaterem meczu został Noni Madueke, który zdobył dwa gole. Trzecie trafienie dorzucił młody Tyrique George. Rewanż odbędzie się na Stamford Bridge, gdzie londyńczycy będą zdecydowanym faworytem.

- To jest sport. Oczywiście pewne granice można pokonywać, ale po pierwszym meczu awans znacznie się oddalił. Poziom naszej gry musi być lepszy zarówno pod pressingiem, jak i w fazach przejściowych. Jeśli obejmiemy prowadzenie, to będziemy myśleć, co musimy zrobić dalej - zaznaczył trener "Legionistów" Goncalo Feio.

Legia przystępuje do tego meczu w słabszych nastrojach. Po ligowej porażce z Jagiellonią Białystok 0:1 - jedyną bramkę zdobył Darko Churlinov - "Wojskowi" plasują się dopiero na piątej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ze stratą 15 punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Na domiar złego, w rewanżu nie zagrają kontuzjowani Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek oraz Marc Gual.

- W tym meczu reprezentujemy siebie, Legię jako największy klub w Polsce i polski futbol. Wszyscy czuliśmy, że mogliśmy lepiej zaprezentować się przy Łazienkowskiej. Chcemy poprawić się pod każdym względem - dodał Feio.

Chelsea również nie zachwyciła w ostatnim meczu Premier League. Zremisowali 2:2 z walczącym o utrzymanie Ipswich Town, choć po pierwszej połowie przegrywali 0:2. Dopiero po przerwie zdołali wyrównać, lecz nie udało im się zdobyć zwycięskiej bramki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport