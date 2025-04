W lepszych humorach przed rewanżem są piłkarze Betisu, którzy w pierwszym meczu przed własną publicznością pokonali Jagiellonię Białystok 2:0 po trafieniach Cedrica Bakambu i Jesusa Rodrigueza. Mimo niekorzystnego wyniku, mistrzowie Polski z optymizmem podchodzą do rewanżu, licząc na atut własnego boiska i wsparcie kibiców w Białymstoku.

Jagiellonia przystępuje do spotkania w dobrym nastroju po ważnym zwycięstwie w PKO BP Ekstraklasie nad Legią Warszawa. Białostoczanie pokonali "Wojskowych" 1:0 po golu Darko Churlinova, umacniając się na trzecim miejscu w tabeli i zmniejszając stratę do lidera - Rakowa Częstochowa - do zaledwie czterech punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji UEFA: Jagiellonia Białystok - Real Betis. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

- Wszystko jest w głowie, ale pewnych rzeczy też samą ambicją, mentalnością zrobić się nie da, bo trzeba jeszcze mieć strategię, pomysł i grać dobrze w piłkę - mówił szkoleniowiec białostockiej drużyny, Adrian Siemieniec, na przedmeczowej konferencji prasowej.

Tymczasem Betis, prowadzony przez Manuela Pellegriniego, zaliczył potknięcie w rozgrywkach La Liga. W niedzielę "Verdiblancos" przegrali 1:2 z Villarrealem, co zakończyło ich serię dziewięciu meczów bez porażki. Na domiar złego, kontuzji doznał kluczowy środkowy obrońca Diego Llorente, co może być osłabieniem hiszpańskiego zespołu przed spotkaniem w Polsce. Porażka sprawiła również, że Betis spadł w tabeli z piątego na szóste miejsce, ustępując właśnie Villarrealowi.

- Chciałbym, żeby po tym meczu coraz więcej ludzi w Europie wiedziało, gdzie leży Białystok i co to za drużyna, ta Jagiellonia - podkreślił Siemieniec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Real Betis na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

ŁO, Polsat Sport