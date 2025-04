Neymar wycofany ze składu. Polały się łzy

W swoim pierwszym ligowym starcie w wyjściowym składzie dla Santosu w tym sezonie, Neymar spędził na boisku zaledwie 34 minuty. Uraz nogi zmusił go do zejścia z boiska.

Po odnowieniu się kontuzji 33-letni Brazylijczyk został opatrzony i początkowo mógł pozostać na murawie, ale dziesięć minut później został zastąpiony przez Argentyńczyka Benjamina Rollheisera. Zapłakany Neymar był głośno oklaskiwany przez kibiców, gdy opuszczał swoich kolegów z drużyny.

Były gracz Barcelony, Paris Saint-Germain i Al-Hilal przeciwko Atletico Mineiro nosił koszulkę z numerem 100, aby upamiętnić swój setny mecz u siebie w barwach Santosu, jego klubu z dzieciństwa. Piłkarz, od czasu powrotu do Brazylii na początku roku, zaliczył w sumie dziesięć występów dla Santosu, strzelając trzy gole.

- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby udzielić ostatecznej odpowiedzi, nie mamy jeszcze diagnozy - powiedział dziennikarzom trener Santosu Cesar Sampaio. - To poważna strata w meczu, w którym wszystko, co zaplanowaliśmy, rozwijało się zgodnie z oczekiwaniami. Teraz naprawdę musimy się modlić, aby nie było to coś, co zatrzyma go na dłuższy czas poza grą - dodał.

Debiut piłkarza w tym sezonie Brasileirao nastąpił w niedzielę w 3. kolejce. Neymar rozegrał całą drugą połowę na Maracanie w przegranym 0:1 spotkaniu przeciwko Fluminense.

Neymar doznał już kontuzji lewego uda 2 marca w ćwierćfinale mistrzostw stanu Sao Paulo przeciwko drużynie Bragantino.

Napastnik jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii (79 bramek w 127 meczach). Kontuzja uda wykluczyła go z marcowych meczów kwalifikacyjnych MŚ przeciwko Kolumbii i Argentynie. Na początku stycznia w wywiadzie dla CNN oświadczył, że przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będą jego ostatnimi w karierze.

GM, PAP