Ogromna zmiana! Stadion Śląski ma sponsora tytularnego

- Stadion Śląski to niespełna 70 lat wielkiej historii, wielkich, często skrajnych emocji. Ale też i przyszłość. Plany mamy wielkie. Naszą ambicją jest to, aby się tu odbywały duże imprezy. Stadion to też partner biznesowy. W tej umowie mnie nie satysfakcjonują te środki, które wpłyną, ale to, że wspólnie będziemy budować nasze marki – powiedział wicemarszałek woj. śląskiego Leszek Pietraszek.

Arena należy do samorządu wojewódzkiego.

Zadowolenia nie ukrywał też dyrektor stadionu Adam Strzyżewski. Podkreślił, że umowa ze sponsorem liczy kilkadziesiąt stron i wymagała długich negocjacji.

- Podnosimy poprzeczkę, nieraz zaskoczymy fantastycznymi imprezami. Zrobimy wszystko, aby o stadionie było głośno – stwierdził.

Prezes sponsora Kamil Makula zaznaczył, że jako chorzowianin, czuje dumę.

- Jesteśmy największym salonem sprzedaży nowych samochodów w polskim internecie. Czuję dziś ogromną dumę ze spełnienia biznesowych i osobistych ambicji. Dla mnie Stadion Śląski to rozpoznawalność, kojarzy się bardzo pozytywnie, z sukcesami. I my chcemy być tak samo rozpoznawalni i kojarzeni – wyjaśnił.

Polscy piłkarze 6 czerwca podejmą w "Kotle Czarownic" Mołdawię w towarzyskim meczu, a 7 września w kwalifikacjach mistrzostw świata zagrają tam z Finlandią.

Ostatni raz biało-czerwoni wystąpili tam 29 marca 2022, kiedy pokonali Szwecję 2:0 w barażu o awans do mistrzostw świata w Katarze. W przeszłości obiekt był świadkiem wielu historycznych wydarzeń.

Spotkanie ze Szwecją było 61., jakie biało-czerwoni rozegrali na tym stadionie. Na trybuny przyciągnęło ono 54 078 kibiców. Polski zespół wygrał na chorzowskiej murawie 26 meczów, zremisował 18 i doznał 17 porażek. Z awansu do mistrzostw świata kibice cieszyli się tam również w 1977, kiedy decydujący remis z Portugalią 1:1 oglądało 80 tysięcy widzów, w 1985 roku, gdy także +zwycięski+ okazał się remis z Belgią, tym razem 0:0 w obecności 75 tys. widzów, a w 2001 roku przepustkę do mundialu dała wygrana z Norwegią 3:0 przy 43 tys. kibiców. Był jeszcze w 2007 roku wygrany mecz z Belgią 2:0, dający Polakom prawo gry w mistrzostwach Europy.

Natomiast 100 tysięcy ludzi obejrzało w Chorzowie, zakończone zwycięstwem 2:1, legendarne już spotkanie ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku, kiedy dwa gole strzelił Gerard Cieślik. Z kolei 6 czerwca 1973 Polacy pokonali tam Anglię 2:0 w obecności 90 tys. ludzi i było to jedyne dotychczas zwycięstwo nad tym rywalem. Angielskie media, ze względu na panującą na nim atmosferę, okrzyknęły śląski obiekt "Kotłem Czarownic" i ten przydomek przylgnął do niego na stałe.

Budowę stadionu rozpoczęto w marcu 1953 roku. Trzy lata później był gotowy. Posiadał wtedy 80 tys. miejsc siedzących i galerię, mogącą pomieścić 20 tys. stojących kibiców. Na otwarcie przybyło ok. 90 tys. osób. Gwoździem programu był towarzyski mecz biało-czerwonych z NRD. Polacy przegrali 0:2.

Rekord frekwencji padł 18 września 1963 podczas meczu Górnika Zabrze z Austrią Wiedeń (1:0) w Pucharze Europejskich Mistrzów Krajowych, poprzedniku Ligi Mistrzów. Obejrzało go 120 tysięcy ludzi.

Kompleksowa przebudowa chorzowskiego stadionu trwała z przerwami od 1993 do 2017 roku. W międzyczasie doszło do awarii podczas montażu wielkiego dachu nad trybunami. "Śląski" kojarzony jest głównie z meczami piłkarskimi, ale gościł też wielokrotnie m.in. żużlowców. To na chorzowskim torze 2 września 1973 tytuł indywidualnego mistrza świata wywalczył Jerzy Szczakiel.

Kiedy okazało się, że Chorzów nie znalazł się w gronie gospodarzy meczów Euro 2012, samorząd województwa (właściciel areny) postanowił dokończyć modernizację i stworzyć obiekt wielofunkcyjny. Montaż zadaszenia zakończył się powodzeniem w grudniu 2015. Ostateczny koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą ok. 650 mln zł. Widownia pomieści 54 tys. kibiców. Od lata 2021 jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Gościł m.in. nieoficjalne MŚ sztafet (2021), dwukrotnie Drużynowe ME (2021, 2023) oraz zawody Igrzysk Europejskich (2023). Od 2018 roku rozgrywany jest tam Memoriał Kamili Skolimowskiej, od trzech włączony do cyklu Diamentowej Ligi.

Ze stadionu od ponad roku korzystają, obecnie pierwszoligowi, piłkarze Ruchu Chorzów, którego klubowy obiekt – "rocznik" 1935 - został zamknięty przez nadzór budowlany, a nie wiadomo, kiedy powstanie nowy.

"Śląski" bywał również wielką sceną muzyczną. Koncertowały na nim m.in. zespoły AC/DC, Metallica, Genesis, Rolling Stones, The Police, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden czy U2.

GM, PAP