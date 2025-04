PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce. Gdzie obejrzeć mecz?

BBTS Bielsko-Biała ponownie zagra z KPS Siedlce w ramach play-offów PLS 1. Ligi. Jest to ich kolejne spotkanie ćwierćfinałowe, a ta rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce online w Polsat Box Go i relacja na żywo na Polsatsport.pl.