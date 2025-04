Polak wrócił po kontuzji. Już przygotowuje się do sezonu

Młody Polak, który ma na swoim koncie m.in. 13 startów w motocyklowych mistrzostwach świata Moto2, w sezonie 2024 rywalizował w pełnym cyklu mistrzostw świata klasy World Supersport, w których dosiadał włoskiego motocykla Ducati Panigale V2.



Podczas przedostatniej rundy, która odbywała się w październiku w portugalskim Estorilu, 23-latek nabawił się poważnej kontuzji lewego barku, która wymagała długiej rehabilitacji.



- W Portugalii doznałem zmiażdżenia główki ramienia w barku na przyczepie mięśnia nadgrzebieniowego – wyjaśnia. – To skomplikowana kontuzja, która bardzo ogranicza ruch stawu i choć nie wymaga operacji, to oznacza dość długi powrót do zdrowia.



Cztery miesiące po wypadku Biesiekirski był w stanie po raz pierwszy wrócić na motocykl wyścigowy, a od początku kwietnia trenuje już regularnie zarówno na torze, jak i wydolnościowo.



- Dość szybko wróciłem do treningów fizycznych, choć nie było mowy o ponownym założeniu kombinezonu - kontynuuje. - Po raz pierwszy na tor Aspar Circuit wyjechałem dopiero w lutym, ale z powodu fatalnej pogody panującej w następnych tygodniach w Hiszpanii, do regularnych treningów na motocyklu wróciłem dopiero na początku kwietnia. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze czułem się od pierwszych okrążeń.



Choć kontuzja uniemożliwiła mu kontynuowanie rywalizacji w MŚ World Supersport, Biesiekirski nie wyklucza, że w tym roku ponownie zobaczymy go na starcie zawodów najwyższej rangi.



- Od dwóch tygodni trenuję na Hondzie CBR600RR, na której w 2018 roku wywalczyłem tytuł drugiego wicemistrza Hiszpanii. Nie spodziewałem się, że tak szybko złapię tempo, ale cieszę się, że kontuzja to już przeszłość. Niestety pokrzyżowała ona moje sportowe plany na sezon 2025, ale zobaczymy, co wydarzy się w najbliższych miesiącach – kończy 23-latek, który jednocześnie pracuje także nad zebraniem budżetu na pełnoetatowy powrót do mistrzostw świata.

Informacja prasowa