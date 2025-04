Sensacja za sensacją w play-off polskiej ligi siatkarskiej! Poznaliśmy pary półfinałowe

Siatkarze ChKS Chełm zdecydowanie wygrali fazę zasadniczą, ale pierwsza runda play-off była dla nich bardzo ciężką przeprawą. W pierwszym meczu z BKS Visłą Proline Bydgoszcz przegrali u siebie 2:3. W drugim, równie zaciętym, wygrali 3:2 na wyjeździe; w tym spotkaniu padł rekordowy wynik seta w rozgrywkach pod egidą PLS - w drugiej partii gospodarze wygrali 46:44.

Zobacz także: Awanturnik, który zdobył serca kibiców. Znany siatkarz zakończył karierę

Rywalizacja wróciła do Chełma, gospodarze pokonali rywali 3:1, ale znów nie było to łatwe starcie. W pierwszej partii pewnie wygrał ChKS, ale w drugim rywalizację na przewagi wygrali bydgoszczanie (26:28). Dwa kolejne sety padły jednak łupem gospodarzy (po 25:21), którzy wybrnęli z trudnej sytuacji w tej rywalizacji i zameldowali się w czołowej czwórce.

W parze ChKS - Visła sensacji nie było, były one natomiast w pozostałych parach ćwierćfinałowych. Druga w tabeli Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała trzecie starcie z MCKiS Jaworzno 1:3 i odpadła z rywalizacji. W półfinale nie zobaczymy również spadkowicza z PlusLigi. Pierrot Czarni Radom wygrali w pierwszym meczu u siebie z Mickiewiczem Kluczbork 3:1, ale w dwóch kolejnych po tie-brakach lepsi byli rywale.

Zacięty przebieg miała również rywalizacja czwartej drużyny z piątą. W każdym z trzech meczów wygrywali goście - najpierw KPS pokonał rywali w Bielsku-Białej 3:0, później BBTS był lepszy w Siedlcach, gdzie ograł rywali po tie-breaku. W trzecim meczu ekipa z Siedlec wygrała na terenie rywala 3:2 (17:15 w tie-breaku).

W 1/2 finału dojdzie do konfrontacji ChKS Chełm - KPS Siedlce oraz MCKiS Jaworzno - Mickiewicz Kluczbork. Półfinały play-off oraz rywalizacja o 3. miejsce toczyć się będą do dwóch zwycięstw. Finał będzie rozgrywany do trzech wygranych meczów.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych PLS 1. Ligi siatkarzy:

ChKS (1) – BKS (8) 2–1

2025-04-10: ChKS Chełm – BKS Visła Proline Bydgoszcz 2:3 (22:25, 23:25, 25:10, 25:21, 13:15)

2025-04-13: BKS Visła Proline Bydgoszcz – ChKS Chełm 2:3 (23:25, 46:44, 22:25, 25:19, 10:15)

2025-04-17: ChKS Chełm – BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1 (25:15, 26:28, 25:21, 25:21)

Awans: ChKS Chełm.

Lechia (2) – MCKiS (7) 1–2

2025-04-10: Lechia Tomaszów Mazowiecki – MCKiS Jaworzno 1:3 (22:25, 25:18, 21:25, 18:25)

2025-04-13: MCKiS Jaworzno – Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)

2025-04-17: Lechia Tomaszów Mazowiecki – MCKiS Jaworzno 1:3 (30:28, 26:28, 15:25, 24:26)

Awans: MCKiS Jaworzno.

Czarni (3) – Mickiewicz (6) 1–2

2025-04-10: Pierrot Czarni Radom – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 25:20)

2025-04-13: KKS Mickiewicz Kluczbork – Pierrot Czarni Radom 3:2 (25:19, 24:26, 25:23, 22:25, 15:11)

2025-04-17: Pierrot Czarni Radom – KKS Mickiewicz Kluczbork 2:3 (25:20, 17:25, 22:25, 25:17, 12:15)

Awans: Mickiewicz Kluczbork.

BBTS (4) – KPS (5) 1–2

2025-04-10: BBTS Bielsko-Biała – KPS Siedlce 0:3 (24:26, 16:25, 23:25)

2025-04-13: KPS Siedlce – BBTS Bielsko-Biała 2:3 (21:25, 25:15, 23:25, 25:23, 13:15)

2025-04-17: BBTS Bielsko-Biała – KPS Siedlce 2:3 (25:27, 23:25, 25:20, 25:23, 15:17)

Awans: KPS Siedlce.

Pary półfinałowe PLS 1. Ligi siatkarzy:

ChKS Chełm - KPS Siedlce

MCKiS Jaworzno - Mickiewicz Kluczbork.