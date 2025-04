Serena Williams zaskoczona niską karą dla Jannika Sinnera. "Ja dostałabym 20 lat"

Włoch zaakceptował trzymiesięczne zawieszenie w lutym po zawarciu porozumienia ze Światową Agencją Antydopingową (WADA), która zakwestionowała decyzję Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa (ITIA) o oczyszczeniu go z zarzutów po dwóch pozytywnych testach na obecność środka anabolicznego clostebolu. Niektórzy gracze oskarżyli międzynarodowe instytucje o faworyzowanie najwyżej sklasyfikowanego tenisisty.

- To fantastyczna osobowość. Kocham tego faceta, kocham jego grę. Męski tenis go potrzebuje. Ale bądźmy szczerzy: gdybym to ja to zrobiła, dostałabym 20 lat. Bądźmy szczerzy. Odebranoby mi tytuły Wielkiego Szlema - powiedziała o Sinnerze magazynowi "Time" Williams, która karierę zakończyła w 2022 roku po zdobyciu 23 trofeów Wielkiego Szlema.

Williams przyznała, że sytuacja Sinnera skłoniła ją do refleksji nad doświadczeniami Marii Szarapowej, jej odwiecznej rywalki na korcie. W 2016 roku po apelacji Rosjanki kara dwuletniego zakazu startów została skrócona do 15 miesięcy po tym, jak wykryto u niej meldonium. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał, że nie ponosi ona „znaczącej winy” za zażycie tej substancji.

- Po prostu to dziwne i osobliwe, nie mogę przestać myśleć o Marii przez cały ten czas. Nie mogę przestać jej współczuć” - wyjaśniła Amerykanka.

Przypadek Igi Świątek również wywołał pewne zamieszanie, ponieważ numer dwa światowego tenisa kobiet zaakceptowała miesięczne zawieszenie w listopadzie po pozytywnym wyniku testu na obecność zakazanej substancji trimetazydyny.

Była numer jeden rankingu WTA Simona Halep również została zdyskwalifikowana, mimo że Rumunka zaprzeczyła świadomemu przyjmowaniu zakazanego leku roxadustat. Jej czteroletnie zawieszenie zostało skrócone do dziewięciu miesięcy w 2024 roku po odwołaniu się do CAS.

Williams powiedziała również, że bardzo uważała na to, co wprowadzała do swojego organizmu podczas kariery, na wypadek gdyby przyjęła coś, co doprowadziłoby ją do kłopotów.

KP, PAP