W kilkadziesiąt sekund został bohaterem! Niesamowite sceny w polskiej lidze (WIDEO)

W środę 16 kwietnia rozpoczęła się rywalizacja w fazie play-off ORLEN Superligi. Na początku na parkiet wyszli szczypiorniści klubów Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski i PGE Wybrzeże Gdańsk.

Pierwsza połowa zdecydowania należała do gospodarzy z Ostrowa Wielkopolskiego, którzy schodzili na przerwę przy wyniku 16:13. W drugiej części rywalizacji lepiej zaprezentowali się zawodnicy prowadzeni przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski - Patryka Rombla. Wynik był bardzo wyrównany i do końca nie było wiadomo, która ekipa przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Na kilkadziesiąt sekund przed ostatnim gwizdkiem gospodarze prowadzili jedną bramką, jednak za długo rozgrywali swoją akcję, przez co piłka powędrowała do ekipy z Gdańska, która od razu ruszyła do ataku. To właśnie wtedy swoimi umiejętnościami popisał się Sandro Mestrić. Bramkarz Ostrovii w świetnym stylu obronił dwa rzuty przeciwników, tym samym gwarantując swojej drużynie zwycięstwo w tym starciu.

Kolejny mecz ćwierćfinałowy między tymi zespołami odbędzie się w środę 23 kwietnia w Gdańsku. Jeżeli rywalizacja nie zostanie wtedy rozstrzygnięta, to dojdzie do ostatniego, trzeciego meczu. Jego termin nie został jeszcze dokładnie wyznaczony.

