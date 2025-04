Czy DevelopRes przełamie "klątwę"? Historyczny tytuł na wyciągnięcie ręki

Siatkarki z Rzeszowa od pięciu lat nie mogą wywalczyć mistrzostwa Polski. Od 2020 roku nie schodzą z drugiego stopnia podium, nie mogą też jednak wskoczyć wyżej. Teraz może się to zmienić.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal! Legendarny siatkarz pokazał sędziemu kartkę

DevelopRes wygrał pierwszy mecz w toczonej do trzech zwycięstw rywalizacji. Zawodniczki ŁKS-u nie miały zbyt wiele do powiedzenia w starciu z dobrze dysponowanymi podopiecznymi Stephane'a Antigi i uległy im w trzech setach.

To jednak nie pierwszy raz w ciągu ostatnich lat, gdy ekipa z Podkarpacia wygrała pierwsze starcie finałowe. Taka sama sytuacja miała miejsce w 2021 i 2023 roku, a mimo to zakończyło się drugim miejscem na koniec sezonu.

Warto wspomnieć, że wszystkie te walki o złoto łączy... postać Stephane'a Antigi. Szkoleniowiec, który doprowadził męską reprezentację Polski do złota na mistrzostwach świata w 2014 roku, trenował DevelopRes w latach 2019-2024. Gdy wydawało się, że jego historia z drużyną dobiegła końca, tuż przed rozpoczęciem fazy play-off dołączył do niej ponownie. I bez większych problemów po raz szósty z rzędu awansował z nią do finału.

Francuz ma w Rzeszowie coś do udowodnienia. Czy uda mu się po raz pierwszy w historii doprowadzić siatkarki do złotego medalu mistrzostw Polski? Łatwo nie będzie, gdyż po drugiej stronie z ekipą ŁKS-u na swój sukces w debiutanckim sezonie pracuje Zbigniew Bartman.

Tauron Liga - kiedy drugi mecz finału? Transmisja

Transmisja finału ŁKS Commercecon Łódź - DevelopRes Rzeszów w piątek 17 kwietnia o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio o godzinie 17.00.