Hurkacz nie grał od ponad miesiąca, a tu takie zdjęcie. Spotkał się ze znanym aktorem

Rywalizującego Huberta Hurkacza nie widzieliśmy już od pewnego czasu. Z powodu urazu dolnej części pleców musiał wycofać się z dwóch ostatnich prestiżowych imprez - w Miami i Monte Carlo. Za pośrednictwem mediów społecznościowych uspokoił jednak swoich fanów. Powiedział, że potrzebuje więcej czasu, aby odpowiednio przygotować się do rywalizacji. Jak się okazuje, jego treningi to nie tylko ciężka praca. Podczas jednej z sesji odwiedził go... Borys Szyc.

Obecnie Polak przebywa w Marbelli, w ośrodku dla tenisistów, gdzie zawodnicy chętnie przygotowują się do kolejnych turniejów. To właśnie tam odwiedził go Szyc.

"Z chłopakami się spotkać przemiło!" - napisał aktor na swojej relacji na Instagramie. Na tej fotografii widać nie tylko Hurkacza, ale również jego sparingpartnera Mateusza Terczyńskiego.

Instagram/InstaStories @borys.szyc

Warto dodać, że Szyc aktywnie śledzi wiadomości z tenisowego świata. Oprócz tego otwarcie okazuje wsparcie polskim tenisistom, np. Idze Świątek i oczywiście Hubertowi Hurkaczowi.

Gabriela Mikulska