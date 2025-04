JSW Jastrzębski Węgiel i Bogdanka LUK Lublin mierzyły się ze sobą nie tak dawno, bo 12 kwietnia w półfinale Tauron Pucharu Polski w Krakowie. Jastrzębianie wygrali to spotkanie 3:0, choć każdy z trzech setów był dość wyrównany i kończył się wynikiem 25:23. Zwycięzcy dzień później wywalczyli trofeum.

JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator fazy zasadniczej PlusLigi z 75 punktami na koncie i bilansem meczów 24–6. Fazę play-off rozpoczęli jastrzębianie od wyeliminowania Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Po zwycięstwie 3:0 u siebie, wygrali zacięte starcie na wyjeździe 3:2 (15:12 w tie-breaku), choć przegrali w dwóch pierwszych setach.

Bogdanka LUK Lublin zajęła czwarte miejsce w tabeli; wywalczyła 63 punkty, odnosząc 21 zwycięstw i ponosząc 9 porażek. W ćwierćfinale lublinianie mierzyli się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i była to jedyna para tej części rozgrywek, w której rywalizacja przeciągnęła się do trzech spotkań. W pierwszym Bogdanka przegrała u siebie 1:3, ale dwa kolejne wygrała po 3:0.

– Nasze nastawienie jest w stu procentach bojowe. Wiemy, czego możemy się spodziewać po drużynie z Lublina. Wygraliśmy z tym rywalem w Pucharze Polski, ale to było kilka dni temu. Ze zwycięstwa wyciągnęliśmy wiele pozytywnych wniosków, jesteśmy silniejsi mentalnie, ale półfinały to już nowy rozdział. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy faworytami, ale lublinianie przyjeżdżając tu, nie będą mieli nic do stracenia i będą chcieli zagrać swoją najlepszą siatkówkę – powiedział atakujący jastrzębian Łukasz Kaczmarek.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą trzykrotnie w obecnym sezonie i trzykrotnie górą był Jastrzębski Węgiel. Poza wspomnianym półfinałem Pucharu Polski, wygrał 3:0 w Lublinie (14. kolejka, 30 listopada). W drugim ligowym meczu pokonał lublinian 3:1 u siebie (29. kolejka, 15 marca); jastrzębianie zapewnili sobie wygraną w fazie zasadniczej i trener Marcelo Mendez na ostatnią partię posłał w bój rezerwowych. Kto będzie górą w półfinałowej rywalizacji?

Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin w piątek 18 kwietnia o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.