Kibice długo nie zapomną tych starć! Wyniki i skróty meczów Legii Warszawa w europejskich pucharach

Legia w sezonie 2023/24 zajęła trzecie miejsce w ekstraklasie i rywalizację w rozgrywkach UEFA rozpoczęła od razu od Ligi Konferencji - w 2. rundzie kwalifikacji z walijskim Caernarfon Town wygrała 6:0 i 5:0. W 3. rundzie po zaciętym dwumeczu wyeliminowała Broendby Kopenhaga (3:2, 1:1), a w decydującym o awansie do fazy zasadniczej etapie pokonała 2:0 i 1:0 Dritę Gnjilane z Kosowa.

Legia fazę ligową rozpoczęła od czterech zwycięstw. Pokonała kolejno Real Betis 1:0, TSC Backa Topola 3:0, Dynamo Mińsk 4:0 i Omonię Nikozja 3:0. Pod koniec roku drużyna trenera Goncalo Feio złapała zadyszkę i przegrała kolejno ze szwajcarskim FC Lugano 1:2 i ze szwedzkim Djurgarden IF 1:3. Ostatecznie 12 punktów wystarczyło do zajęcia siódmego miejsca i bezpośredniej promocji do 1/8 finału.

W tej fazie warszawianie stoczyli zacięte i emocjonujące pojedynki z Molde FK. W Norwegii przegrali 2:3, choć było już 0:3, a przed własną publicznością odrobili straty zwyciężając po dogrywce 2:0.

W nagrodę przyszło im się zmierzyć z uchodzącą za faworyta rozgrywek Chelsea. Prestiżową rywalizację legioniści rozpoczęli od porażki 0:3 na własnym obiekcie, ale w Anglii sięgnęli po zwycięstwo 2:1, które jednak nie odwróciło losów dwumeczu. Była to jednak pierwsza w historii wygrana w tym kraju polskiego zespołu w europejskich pucharach.

Mecze Legii Warszawa w europejskich pucharach w sezonie 2024/25:

2. runda el. LK



Legia Warszawa - Caernarfon Town 6:0

Caernarfon Town - Legia Warszawa 0:5

3. runda el. LK



Broendby Kopenhaga - Legia Warszawa 2:3

Legia Warszawa - Broendby Kopenhaga 1:1

4. runda el. LK



Legia Warszawa - Drita Gnjilane 2:0

Drita Gnjilane - Legia Warszawa 0:1

faza zasadnicza LK:



Legia Warszawa - Real Betis 1:0

TSC Backa Topola - Legia Warszawa 0:3

Legia Warszawa - Dynamo Mińsk 4:0

Omonia Nikozja - Legia Warszawa 0:3

Legia Warszawa - FC Lugano 1:2

Djurgarden Sztokholm - Legia Warszawa 3:1

1/8 finału



Molde FK - Legia Warszawa 3:2

Legia Warszawa - Molde FK 2:0 po dogr.

1/4 finału



Legia Warszawa - Chelsea 0:3

Chelsea - Legia Warszawa 1:2

bilans: 16 meczów; 11 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki, bramki: 37-15

AA, PAP