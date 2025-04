Legia napisała historię. Tego nie było nigdy wcześniej

Historia rywalizacji polskich drużyn z angielskim w rozgrywkach UEFA ma ponad 60-letnią tradycję.

Pierwsze spotkanie, a jednocześnie premierowe zwycięstwo polskiego zespołu miało miejsce 13 września 1961 roku, kiedy w 1. rundzie ówczesnego Pucharu Europy (poprzednika Ligi Mistrzów) Górnik Zabrze pokonał na Stadionie Śląskim w Chorzowie Tottenham Hotspur 4:2. W rewanżu było jednak 8:1 dla jedenastki z Londynu i to ona awansowała do kolejnej rundy.

Na kolejne zwycięstwo nad rywalem z "ojczyzny futbolu" polscy kibice czekali prawie siedem lat. Wiosną 1968 w ćwierćfinale Pucharu Europy ponownie uczynił to Górnik, który na Śląskim wygrał z Manchesterem United 1:0. Nie przełożyło się to jednak na awans do półfinału, gdyż dwa tygodnie wcześniej w Manchesterze to "Czerwone Diabły" wygrały 2:0.

Trzy lata później los skojarzył zabrzańską drużynę z innym klubem z Manchesteru - City w ćwierćfinale ówczesnego Pucharu Zdobywców Pucharów. Na chorzowskim gigancie Górnik zwyciężył 2:0, ale ostatecznie odpadł z rywalizacji po porażce w dodatkowym spotkaniu (takie wtedy obowiązywały przepisy przy jednakowych wynikach w dwumeczu) w Kopenhadze 1:3.

Lata 80. ubiegłego wieku to dwie wygrane z angielskimi przeciwnikami łódzkiego Widzewa - najpierw pyrrusowe 1:0 z Ipswich Town w 1/8 finału Pucharu UEFA, a następnie w edycji 1982/83 słynne 2:0 z Liverpoolem na swoim boisku, które po dwóch tygodniach zaowocowało awansem do półfinału Pucharu Europy po heroicznym boju i porażce 2:3 na Anfield. Był to jeden z czterech pucharowych dwumeczów, który zakończył się wyeliminowaniem angielskiego zespołu przez drużynę z Polski. Trzy z takich sukcesów były dziełem widzewiaków (o czwarty pokusiła się Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp.).

Na kolejną sukces, choć pojedynczy, przyszło czekać do połowy lat 90. i udziału Legii Warszawa w Lidze Mistrzów, kiedy w fazie grupowej pokonała Blackburn Rovers 1:0.

Następne zwycięstwa to już ostatnie półtorej dekady. Trzy miały miejsce w fazie grupowej Ligi Europy: Lecha Poznań z Manchesterem City 3:1, Wisły Kraków z Fulham Londyn 1:0 oraz Legii z Leicester City 1:0. W minionych miesiącach to właśnie stołeczny klub ma patent na ekipy z Anglii - w poprzedniej edycji Ligi Konferencji pokonał u siebie Aston Villę Birmingham 3:2, a w czwartek na pożegnanie z obecną wygrała na Stamford Bridge z Chelsea 2:1. To pierwsza w historii klubowych potyczek wiktoria polskiej drużyny na terenie przeciwnika z Anglii.

Łącznie w europejskich pucharach miały miejsce 43 polsko-angielskie spotkania. Bilans to 11 wygranych, 11 remisów i 21 porażek. Bramki: 41-74 na korzyść rywali.

Na ten bilans składa się 15 dwumeczów w fazie pucharowej, z których cztery polskie ekipy rozstrzygnęły na swoją korzyść, sześć rywalizacji w fazie grupowej oraz jedyny w historii polskiego futbolu finał europejskiego pucharu (PZP) między Górnikiem Zabrze a Manchesterem City, wygrany przez "Obywateli" 2:1 na wiedeńskim Praterze 29 kwietnia 1970 roku.