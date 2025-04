ŁKS Commercecon Łódź zajął drugie miejsce tabeli pierwszej części sezonu. W ćwierćfinale rywalizował z ITA Tools Stalą Mielec. Po wpadce w pierwszym spotkaniu (1:3), w dwóch kolejnych starciach łodzianki pewnie wygrały po 3:0 i awansowały do kolejnej rundy. W półfinale mieliśmy derby Łodzi. ŁKS rozstrzygnął je w dwóch starciach, wygrywając 3:0 oraz 3:2.

DevelopRes Rzeszów to zwycięzca fazy zasadniczej. W 1/4 finału wyeliminował Lotto Chemika Police, wygrywając 3:1 u siebie oraz 3:0 na wyjeździe. W półfinale dwukrotnie ograł BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, również 3:1 u siebie oraz 3:0 w spotkaniu wyjazdowym.

Finałowa rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkania. Pierwszy mecz finału nie przyniósł wielkich emocji i zakończył się zwycięstwem Developresu 3:0. Pierwszy i trzeci set były dość wyrównane (26:24, 25:23), ale w decydujących akcjach siatkarki ŁKS popełniały błędy; w drugim rzeszowianki wyraźnie wygrały 25:18. Kapitalne zawody rozegrała Agnieszka Korneluk. Środkowa Developresu zdobyła 20 punktów i otrzymała nagrodę MVP.

– Rywalizacja nadal trwa. To, że przegrałyśmy pierwszy mecz, to nie znaczy, że już nie mamy szansy wygrać mistrzostwa. Zrobimy, co w naszej mocy, aby zagrać agresywniej w każdym elemencie i pokazać się z lepszej strony – powiedziała rozgrywająca ŁKS Marlena Kowalewska.

Tauron Liga - kiedy drugi mecz finału? Transmisja

Transmisja finału ŁKS Commercecon Łódź - DevelopRes Rzeszów w piątek 17 kwietnia o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio o godzinie 17.00.