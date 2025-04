Ostatnia linia obrony! Zobacz najlepsze interwencje bramkarzy Legii i Jagiellonii

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zabłysnęły w Lidze Konferencji UEFA. Oba polskie kluby dotarły aż do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Często chwaleni byli ofensywni piłkarze Legii i Jagiellonii. Samo zdobywanie bramek na niewiele by się jednak zdało, gdyby nie dobra postawa defensywy i bramkarza.

Co ciekawe, oba polskie kluby miały zupełnie inne podejście do obsady miejsca między słupkami. W Legii w bramce zagrało trzech różnych piłkarzy: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak i Vladan Kovacević. W Jagiellonii wszystkie spotkanie od początku do końca rozegrał natomiast jeden golkiper - Sławomir Abramowicz.

Poniżej prezentujemy najlepsze interwencje z meczów obu drużyn.

