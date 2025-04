Pogromca Tysona wraca na ring! Zmierzy się z byłym mistrzem świata

Dla 28-letniego Paula będzie to powrót do ringu po głośnym zwycięstwie nad Tysonem. Po tej wygranej pojawiły się spekulacje na temat możliwych walk z takimi zawodnikami jak Saul "Canelo" Alvarez, Gervonta Davis, a nawet Conor McGregor. Żaden z tych pojedynków nie doszedł jednak do skutku, dlatego Paul zdecydował się na walkę z Chavezem Jr., który od lat znajduje się na jego radarze. Starcie odbędzie się na dystansie dziesięciu rund w limicie kategorii cruiser.

Meksykanin to syn bokserskiej legendy - Julio Cesara Chaveza - i zawodnik z ogromnym doświadczeniem - w swoim dorobku ma aż 54 zwycięstwa (w tym 34 przez nokaut), 6 porażek i 1 remis. Choć ostatnie lata jego kariery były dalekie od mistrzowskiej formy, to wciąż jest groźnym rywalem. W swojej ostatniej walce pokonał on decyzją sędziów byłego zawodnika UFC - Uriaha Halla. Wcześniej 39-latek mierzył się m.in. z Canelo Alvarezem, Danielem Jacobsem czy Andersonem Silvą.

Paul natomiast nieprzerwanie buduje swoją pozycję w świecie boksu. Od czasu jedynej porażki z Tommym Furym w 2023 roku, Amerykanin całkowicie zmienił sztab szkoleniowy i od tego momentu wygrał pięć kolejnych walk, w tym przez efektowne nokauty nad Mike'em Perrym, Ryanem Bourlandem i Andre Augustem.

Co ciekawe, Chavez Jr. w przeszłości przegrał z Polakiem - Andrzejem Fonfarą. Do pojedynku doszło 18 kwietnia 2015 roku w Carson (Kalifornia), gdzie "Polish Prince" zdominował byłego mistrza świata WBC wagi średniej i zwyciężył przez techniczną decyzję w dziewiątej rundzie. Po walce, która zakończyła się przed czasem, Polski pięściarz sięgnął po pas WBC International należący wcześniej do Meksykanina. Starcie to zostało uznane przez portal BoxingScene.com za największą bokserską niespodziankę pierwszego półrocza 2015 roku.