Przegrany pierwszy set i... pełna kontrola. Developres o krok od mistrzostwa Polski

Spotkanie rozpoczęło się od wysokiego prowadzenia siatkarek ŁKS-u. Rzeszowianki miały swoje problemy w przyjęciu, a dodatkowo świetnie blokiem pracowały środkowe łódzkiej ekipy. Przy stanie 5:1 czas wziął trener Antiga, ale nawet po tej przerwie przewaga urosła do stanu 8:2. Rolę liderki wzięła na siebie Sabrina Machado i to łodzianki miały swoje problemy, bo nagle zrobiło się... 15:15. Od tego stanu obie ekipy złapały swój rytm i walczyły równo aż do samej końcówki. W niej więcej zimnej krwi okazały gospodynie najpierw doskonale broniąc w polu atak Moniki Fedusio, a następnie kończąc seta udanym atakiem Zuzanny Góreckiej. Mieliśmy wynik 1:0 w całym spotkaniu.

W drugim secie rywalki zdominował już zespół z Rzeszowa. Trener Zbigniew Bartman ratował się zmianami, a na parkiecie pojawiła się Regiane Bidias, ale doświadczona przyjmująca nie odmieniła gry łodzianek. Po drugiej stronie doskonale radził sobie Machado oraz Weronika Centka-Tietianiec, w których Katarzyna Wenerska upatrzyła sobie liderki w ataku. Nieco gorzej wyglądała dyspozycja Moniki Fedusio, która za to brała na siebie ciężar gry w przyjęciu. Set wygrany do 16 potwierdził dominację Developresu.



W trzecim secie na parkiecie na stałe pojawiła się już Anastazja Hryszczuk, a trener Bartman rotował składem próbując odnaleźć optymalne ustawienie. Rzeszowianki były jednak nie do powstrzymania podbijając i blokując swoje rywalki. Znów brylowały Centka-Tietianiec i Machado, a ważne punkty dokładała Agnieszka Korneluk. Ostatecznie to Developres wygrał kolejnego seta - tym razem do 21.



Czwarta partia to już pokaz siły rozpędzonych rzeszowianek. Po drugiej stronie odpowiadała jedynie Hryszczuk, ale to było zbyt mało, aby poradzić sobie z poukładaną grą Developresu. Wenerska mogła cieszyć się dobrym przyjęciem i równo rozkładała piłki ułatwiając ofesnywne poczynania swojego zespołu. W czwartym secie łodziankom brakowało elementu zaczepienia wobec doskonale dysponujących siłami siatkarek Developresu. Jeszcze w końcówce ŁKS wrócił do gry za sprawą Bidias, ale nic więcej nie miało prawa się tu wydarzyć. Developres w Rzeszowie stanie przed szansą na zdobycie mistrzostwa Polski.



ŁKS Commercecon Łódź - KS Developres Rzeszów 1:3 (25:23, 16:25, 21:25, 17:25)

MVP: Weronika Centka-Tietianiec (KS Developres Rzeszów)

ŁKS Commercecon Łódź: Marlena Kowalewska, Natalia Mędrzyk, Klaudia Alagierska, Weronika Gierszewska, Zuzanna Górecka, Anna Obiała - Maria Stenzel (libero) oraz Anastazja Hryszczuk, Regiane Bidias, Lana Scuka, Angelika Gajer, Sonia Stefanik.

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Marrit Jasper, Sabrina Machado, Weronika Centka-Tietianiec - Aleksandra Szczygłowska (libero).

PI, Polsat Sport