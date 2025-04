Przełom ws. przyszłości Szczesnęgo. Hiszpanie już to wiedzą. Ogłosili nowinę

Wojciech Szczęsny od początku roku utrzymuje się w bramce FC Barcelona. W ostatnich tygodniach do treningów z drużyną wrócił jednak kontuzjowany od września Marc-Andre ter Stegen. Czy to oznacza, że wkrótce Niemiec odzyska swoje miejsce między słupkami, a Polak będzie musiał usiąść na ławce rezerwowych? Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że znają już odpowiedź na to pytanie.