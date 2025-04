Skandal! Legendarny siatkarz pokazał sędziemu kartkę

Do bardzo nietypowej sytuacji doszło podczas czwartkowego meczu ligi tureckiej. Joandry Leal w trakcie kłótni z sędzią wyciągnął z jego kieszeni kartki, po czym... pokazał mu je, sugerując, że powinien opuścić swoje stanowisko. Po wszystkim to jednak on sam został ściągnięty z parkietu, a jego zespół musiał przełknąć gorycz porażki.