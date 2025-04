Strzelił gola Chelsea, a później to ogłosił. "To będzie mój ostatni miesiąc w Legii"

Przed tygodniem Chelsea wygrała w Warszawie 3:0, więc Legia nie miała wielkich szans na awans do półfinału. Mimo to w dobrym stylu pożegnała się z Ligą Konferencji. Pekhart w tym sezonie był drugoplanową postacią, lecz w rewanżu przeciw "The Blues" wyszedł w pierwszym składzie ze względu na kontuzję najlepszego strzelca Marca Guala.

- Rano w windzie trener mi powiedział, że zagram od początku. Długo czekałem na ten moment. Za mną kilka trudnych miesięcy. Jestem dumny, że wyszedłem z opaską kapitana na Stamford Bridge i zdobyłem bramkę. Myślę, że zagrałem dobry mecz po dłuższym okresie bez regularnych występów. Najważniejsze, że wygraliśmy. Pokazaliśmy, że coś potrafimy - podkreślił Czech na antenie Polsatu Sport.

Legia w rewanżu grała znacznie odważniej niż w pierwszym meczu. Potwierdza to nie tylko końcowy rezultat, lecz przebieg gry i wiele statystyk. Polska drużyna miała nawet lepszy współczynnik xG (expected goals - bramki oczekiwane), który określa liczbę i jakość wykreowanych okazji.

- Tydzień temu może trochę przestraszyliśmy się rywali. W pierwszym meczu nie mieliśmy wielu okazji, tylko broniliśmy się. Szkoda, że przegraliśmy aż trzema bramkami. W rewanżu wcześnie objęliśmy prowadzenie i zrobił się fajny, otwarty mecz. Mogliśmy uzyskać nawet lepszy wynik - zauważył 35-letni napastnik.

Pekhart w latach 2007-09 był zawodnikiem Tottenhamu Hotspur, lecz często był wypożyczany i ostatecznie nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Cieszył się, że pod koniec kariery miał okazję ponownie zagrać w Anglii. Zdradził też, że po sezonie odejdzie z Legii, dla której strzelił najwięcej goli w karierze - 62.

- To będzie mój ostatni miesiąc w Legii Warszawa. Wspaniale było wyjść z opaską kapitana na Stamford Bridge i walczyć za klub, który kocham. To było dla mnie coś wyjątkowego - podkreślił.

Kibice Legii głośno dopingowali swoich ulubieńców przez cały mecz i na trybunach zdominowali sympatyków Chelsea. Pod koniec spotkania odśpiewali hymn narodowy - Mazurka Dąbrowskiego.

- To coś niesamowitego. Gdy nasi kibice śpiewali, to piłkarze Chelsea obracali się z ławki rezerwowych i patrzyli z niedowierzaniem - powiedział Pekhart.

