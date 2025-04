Wielkie emocje w Tauron Lidze! Decydował tie-break

W spotkanie zdecydowanie lepiej wszedł zespół PGE Grotu Budowlanych Łódź. Już na starcie pierwszego seta wypracował sobie kilkupunktową przewagę, a w środkowej fazie partii jeszcze bardziej ją powiększył. Świetnie funkcjonowała obrona i blok siatkarek prowadzonych przez Macieja Biernata, które ostatecznie wyszły na prowadzenie 1:0 po zwycięstwie do 17.

Druga odsłona zmagań miała inny obraz. Fenomenalną dyspozycję prezentowała przyjmująca drużyny BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Julita Piasecka. Reprezentantka Polski poprowadziła swoją ekipę do triumfu w tym secie, zdobywając w nim aż siedem punktów. Gospodynie doprowadziły tym samym do remisu, triumfując 25:15.

Początek trzeciej partii był wyrównany, ale później na 12:9 odjechały zawodniczki z Łodzi. W tamtym momencie Bartłomiej Piekarczyk poprosił o czas. Szkoleniowiec BKS-u świetnie wpłynął na swoje podopieczne - zwrócił uwagę, aby nie zwracały one uwagi na decyzje sędziego, tylko skupiły się na własnej grze. To poskutkowało - od tamtego momentu Bielsko-Biała przejęła inicjatywę nad wydarzeniami na parkiecie i odniosła wiktorię 25:19, doprowadzając do stanu 2:1 w całym meczu.

Czwarty set przebiegał pod dyktando Budowlanych, które ciągle były z przodu o trzy, cztery czy pięć punktów. Pod koniec jednak gospodynie wróciły do gry. Zmniejszyły różnicę do zaledwie jednego "oczka", lecz finisz tego aktu rywalizacji należał do łodzianek, które wygrały 25:22, zapewniając kibicom na hali i przed telewizorami tie-break.

W nim za ciosem poszły zawodniczki Grotu. Świetnie blokowały, kończyły kontry, dzięki czemu odjechały od remisowego stanu 2:2 na 7:2. W dalszej części podopieczne Macieja Biernata utrzymały swoją przewagę i zwyciężyły całe spotkanie wynikiem 3:2.

To druga wiktoria Budowlanych w zmaganiach o brązowy medal mistrzostw Polski. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych. Kolejna potyczka między Łodzią a Bielsko-Białą odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 17:30 w hali Sport Arena.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Grot Budowlani Łódź 2:3 (17:25, 25:15, 25:19, 22:25, 10:15)

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała: Julia Nowicka, Julita Piasecka, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak, Aleksandra Gryka, Kinga Drabek (libero), Zuzanna Suska (libero), Magdalena Janiuk, Wiktoria Szewczyk, Giulia Angelina, Nikola Abramajtys, Zofia Brzoza, Marharyta Geiko. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

PGE Grot Budowlani Łódź: Jelena Blagojević, Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Dominika Sobolska-Tarasova, Terry Enweonwu, Justyna Łysiak (libero), Karolina Drużkowska, Małgorzata Lisiak, Aleksandra Wenerska, Kinga Różyńska, Afedo Manyang. Trener: Maciej Biernat.

Najwięcej punktów: Julita Piasecka (29), Kertu Laak (17), Martyna Borowczak (13) - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała; Paulina Damaske (23), Terry Enweonwu (21), Sasa Planinsec (12) - PGE Grot Budowlani Łódź.

MVP: Paulina Damaske (16/54 = 30% skuteczności w ataku + 7 bloków).

