Dlaczego Świątek wciąż przegrywa z Ostapenko? Wiceliderka rankingu WTA zabrała głos

Tenisistka z Raszyna wypowiedziała się na ten temat podczas pomeczowej konferencji prasowej. Dziennikarz spytał, jakim cudem tak znakomita zawodniczka z licznymi tytułami na koncie i ze zwycięstwami w meczach przeciwko najlepszym tenisistkom świata nadal nie może pokonać tej konkretnej rywalki.

- To starcie było bardzo wyrównane. Miałam swoje szanse, by wygrać. Wcześniejsze nasze mecze były inne. Ona (Ostapenko, przyp. red.) grała agresywnie i uderzała każdą piłkę niemal perfekcyjnie. Tym razem tak nie było. Popełniła kilka błędów. Miałam swoje szanse. Nie wykorzystałam ich - tłumaczyła.

ZOBACZ TAKŻE: Alcaraz i Rune zagrają w finale w Barcelonie

Polka została również zapytana o to, czy próbowała w sobotnim meczu wprowadzić jakieś nowe elementy techniczne do swojej gry, aby zneutralizować poczynania Łotyszki.

- To było dość proste. Wiedziałam, co powinnam zrobić. Robiłam to w drugim secie. Chodziło o to, żebym podtrzymała to przez całe spotkanie - wyjaśniała.

Z żadną rywalką Świątek nie ma tak złego bilansu jak z Ostapenko. Zawodniczka z Rygi plasuje się aktualnie na 24. miejscu w rankingu WTA, a zatem o 22 pozycje niżej niż Polka. Mimo to Łotyszka jeszcze nie przegrała pojedynku z Polką. Teraz 28-latkę czeka starcie półfinałowe, w którym zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową.

mtu, Polsat Sport