Przez większą część pierwszej połowy bliżej zdobycia gola był Widzew. Najgroźniej pod bramką lublinian robiło się po kontratakach gospodarzy po szybkim wznowieniu gry przez Rafała Gikiewicza. W pierwszej z nich Kamil Cybulski w 22. minucie trafił w słupek, a drugą szansę młodzieżowiec drużyny z Łodzi zmarnował niecelnym podaniem. Wcześniej szansę na objęcie prowadzenia miał też Lubomir Tupta, ale przy strzale Słowaka Motor przed stratą gola uratował Filip Luberecki.

Mimo optycznej przewagi zespół trenera Zeljko Sopica w pierwszych 45 minutach nie oddał celnego strzału, a do tego do szatni schodził... przegrywając. Motor objął prowadzenie tuż przed przerwą po trafieniu z rzutu karnego Bartosza Wolskiego. Sprokurował go Słowak Samuel Kozlovsky, który sfaulował Senegalczyka Mbaye Ndiaye.

Piłkarze Widzewa do odrabiania strat rzucili się od początku drugiej połowy i z każdą minutą ich przewaga rosła. Szansę na doprowadzenie do wyrównania po zaskakującym dla gości rozegraniu rzutu wolnego miał Kozlovsky, ale z 16 metrów uderzył nad bramką. W 54. minucie piłkę w bramce Motoru umieścił Cybulski, lecz – jak się okazało – wcześniej był na pozycji spalonej.

Łodzianie dopięli swego w 70. minucie, kiedy piłkę do własnej bramki skierował Arkadiusz Najemski. Największy udział przy golu miał jednak wykonujący rzut wolny z okolic pola karnego Niemiec Sebastian Kerk, który wszedł na boisko w drugiej połowie.

Gospodarze z wyrównania wyniku cieszyli się jednak bardzo krótko. Motor błyskawicznie odpowiedział bowiem bramką Piotra Ceglarza, który w polu karnym ograł Duńczyka Petera Therkildsena i płaskim strzałem pokonał Gikiewicza.

Po ponownym objęciu prowadzenia drużyna trenera Mateusza Stolarskiego znów oddała inicjatywę łodzianom, ale gospodarze nie stworzyli już bramkowej sytuacji.

Widzew Łódź - Motor Lublin 1:2 (0:1).

Bramki: 0:1 Bartosz Wolski (43-karny), 1:1 Arkadiusz Najemski (70-samobójcza), 1:2 Piotr Ceglarz (72).

Żółta kartka - Motor Lublin: Bartosz Wolski, Filip Luberecki, Arkadiusz Najemski.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 17 246.

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Peter Therkildsen, Mateusz Żyro, Juan Ibiza, Samuel Kozlovsky - Jakub Sypek (78. Marcel Krajewski), Fran Alvarez (69. Sebastian Kerk), Marek Hanousek, Szymon Czyż (78. Hubert Sobol), Kamil Cybulski (78. Fabio Nunes) - Lubomir Tupta (87. Jakub Łukowski).

Motor Lublin: Gasper Tratnik - Filip Wójcik (57. Paweł Stolarski), Arkadiusz Najemski, Herve Matthys, Filip Luberecki (46. Krystian Palacz) - Michał Król, Bartosz Wolski, Sergi Samper (76. Jakub Łabojko), Kaan Caliskaner (57. Mathieu Scalet), Mbaye Ndiaye (57. Piotr Ceglarz) - Samuel Mraz.

PAP