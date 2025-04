Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano. Transmisja TV i stream online

Pierwszy mecz finałowy został rozegrany w środę 16 kwietnia - wtedy lepsza okazała się ekipa Conegliano. Zespół, w którym występują dwie Polki - Joanna Wołosz i Martyna Łukasik - przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę w czterech setach, tym samym przybliżając się do upragnionego mistrzostwa.

Mimo to podopieczne Stefano Lavariniego nie mają zamiaru tak łatwo się poddawać. W sobotę to one będą miały przewagę własnej hali. Czy doping kibiców wystarczy, by odrobić stratę?

Należy zaznaczyć, że Prosecco Doc Imoco Conegliano panuje nieprzerwanie na Półwyspie Apenińskim od sezonu 2017/2018 (pomijając kampanię 2019/2020, która została przerwana przez pandemię). Czy w tym roku przyjdzie nam zobaczyć zmianę na tronie włoskiej ekstraklasy siatkarek?

Transmisja meczu Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano w Polsacie Sport Premium 4 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:00.