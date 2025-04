Pogoń przegrała w ubiegłej kolejce z Piastem Gliwice 0:1, co praktycznie przekreśliło jej szanse na podium PKO BP Ekstraklasy. Strata do trzeciego miejsca wzrosła do ośmiu punktów, więc celem "Portowców" staje się obrona czwartej lokaty i walka o Puchar Polski. Triumf nad Legią Warszawa w finale dałby historyczne trofeum i awans do europejskich pucharów.

Raków tydzień temu ograł Radomiaka Radom 2:1. To był ważny komplet punktów, bo konkurenci w walce o tytuł - Lech i Jagiellonia - również wygrali swoje spotkania. Zespół Marka Papszuna nie przegrał w tym sezonie na wyjeździe i może pochwalić się tylko sześcioma straconymi bramkami w 14 meczach poza swoim stadionem.

Jesienią "Medaliki" pokonały Pogoń 1:0 po bramce Mateja Rodina w doliczonym czasie gry.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

ŁO, Polsat Sport